Глава МИД Германии обратилась с призывом к России

Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявила, что Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации. Об этом пишет РИА "Новости".

Глава МИД ФРГ считает, что из кризиса вокруг Украины "возможен только политический путь, и этот путь через диалог".

По словам представительницы Германии, ее страна демонстрирует готовность к такому диалогу "на всех уровнях и во всех форматах". Бербок призвала Москву "немедленно предпринять шаги по деэскалации, каждое дальнейшее агрессивное действие повлечет за собой серьезные последствия". Она пригрозила России тем, что западные союзники намерены применить "все меры" в случае новой эскалации.

Ранее обозреватели газеты The New York Times написали, что Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. По их мнению, европейские союзники по альянсу сомневаются в необходимости этого шага, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран.

Обозреватели указали, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой. История с возможным "российским вторжением" на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года.

США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.