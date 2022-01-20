В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
34 минуты назад

Европейская страна ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 29 января проголосовал в поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Европейская страна ввела обязательную вакцинацию от коронавируса
Фото: PixabayPixabay

Для введения закона требовалось простое большинство депутатов двух правящих партий, но инициативу поддержало подавляющее большинство. Ее приняли в третьем чтении.

Европейская страна ввела закон об обязательной вакцинации от COVID-19 с 1 февраля 2022 года. Он станет действовать для всех лиц старше 18 лет, зарегистрированных в Австрии. До 15 марта сделать прививку от коронавируса еще прошедшие вакцинацию люди. Соответствующие уведомления гражданам планируют рассылать по почте.

С 15 марта соблюдение закона начнут контролировать: за отсутствие прививки от COVID-19 гражданам грозит штраф в размере до 600 евро. При этом максимальный объем выплаты может достигнуть 3,6 тысячи евро.

Лицам до 18 лет, беременным женщинам и гражданам, для которых вакцинация может создать риск здоровью, не нужно прививаться. Перенесшим болезнь людям также могут отказаться от прививки в течение 180 дней с момента, когда им пришел положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Вместе с законом об обязательной вакцинации депутаты рассматривали и инициативу о лотерее: с 15 марта каждый десятый участник кампании получить возможность выиграть купон на 500 евро за каждую полученную прививку.

О планах Австрии ввести обязательную вакцинацию против коронавируса стало известно 11 января. Канцлер страны Карл Нехаммер сообщал, что после ряда доработок инициативу представят в финальном варианте.

В мире,Карл Нехаммер,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители