Европейская страна ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 29 января проголосовал в поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

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Для введения закона требовалось простое большинство депутатов двух правящих партий, но инициативу поддержало подавляющее большинство. Ее приняли в третьем чтении.

Европейская страна ввела закон об обязательной вакцинации от COVID-19 с 1 февраля 2022 года. Он станет действовать для всех лиц старше 18 лет, зарегистрированных в Австрии. До 15 марта сделать прививку от коронавируса еще прошедшие вакцинацию люди. Соответствующие уведомления гражданам планируют рассылать по почте.

С 15 марта соблюдение закона начнут контролировать: за отсутствие прививки от COVID-19 гражданам грозит штраф в размере до 600 евро. При этом максимальный объем выплаты может достигнуть 3,6 тысячи евро.

Лицам до 18 лет, беременным женщинам и гражданам, для которых вакцинация может создать риск здоровью, не нужно прививаться. Перенесшим болезнь людям также могут отказаться от прививки в течение 180 дней с момента, когда им пришел положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Вместе с законом об обязательной вакцинации депутаты рассматривали и инициативу о лотерее: с 15 марта каждый десятый участник кампании получить возможность выиграть купон на 500 евро за каждую полученную прививку.