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12 минут назад

Зеленский отреагировал на слова Байдена о «незначительной агрессии» в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал в Twitter на слова президента США Джо Байдена о «незначительной агрессии России».

Зеленский отреагировал на слова Байдена о "незначительном вторжении"
Фото: ReutersReuters

Байден во время пресс-конференции заявил, что «незначительное вторжение России на Украину» может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны США и союзников в отличие полномасштабной агрессии, которая, как он пригрозил, обернется для Москвы катастрофой.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства», - написал Зеленский.

После пресс-конференции пресс-секретарь Байдена заявила, что США и союзники намерены дать России «скорый и жесткий ответ» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Зеленский обратился к США по поводу санкций для РФ

А сам Байден подчеркнул, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США, пишет РИА Новости.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,РИА Новости,
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