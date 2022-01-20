Зеленский отреагировал на слова Байдена о "незначительном вторжении"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал в Twitter на слова президента США Джо Байдена о «незначительной агрессии России».
Байден во время пресс-конференции заявил, что «незначительное вторжение России на Украину» может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны США и союзников в отличие полномасштабной агрессии, которая, как он пригрозил, обернется для Москвы катастрофой.
«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства», - написал Зеленский.
После пресс-конференции пресс-секретарь Байдена заявила, что США и союзники намерены дать России «скорый и жесткий ответ» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
А сам Байден подчеркнул, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США, пишет РИА Новости.