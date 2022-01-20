Украина запустила Bayraktar над Черным морем

Украинский беспилотный оперативно-тактический летательный аппарат турецкого производства Bayraktar мониторит северо-западную часть Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Думская».
«Примерно в восемь часов утра (9:00 по мск) БПЛА взлетел с военно-воздушной базы Кульбакино, где базируется 10-я бригада Сакской морской авиации ВМСУ», — говорится в тексте.
В издании отметили, что Bayraktar, пролетев над Очаковом и дойдя до острова Змеиный, начал патрулировать морскую границу страны на высоте более пяти километров.
Турция поставила ударные беспилотники на Украину летом 2021 года. Страна использует их для ведения разведки и патрулирования.