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48 минут назад

Украина запустила БПЛА Bayraktar патрулировать над Черным морем

Украинский беспилотный оперативно-тактический летательный аппарат турецкого производства Bayraktar мониторит северо-западную часть Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Думская».

Украина запустила Bayraktar над Черным морем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Примерно в восемь часов утра (9:00 по мск) БПЛА взлетел с военно-воздушной базы Кульбакино, где базируется 10-я бригада Сакской морской авиации ВМСУ», — говорится в тексте.

В издании отметили, что Bayraktar, пролетев над Очаковом и дойдя до острова Змеиный, начал патрулировать морскую границу страны на высоте более пяти километров.

Турция поставила ударные беспилотники на Украину летом 2021 года. Страна использует их для ведения разведки и патрулирования.

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