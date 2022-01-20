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48 минут назад

Президент Турции предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу глав России Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского лицом к лицу, пишет РИА Новости.

Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», - сказал Эрдоган на пресс-конференции.

По его словам, он будет продолжать контакты с Путиным для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Эрдоган позвал Путина и Зеленского мириться в Турцию

Ранее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын анонсировал визит главы турецкого государства на Украину в ближайшие недели. Эрдоган также пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы обсудить и урегулировать разногласия.

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