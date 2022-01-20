Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского

«Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», - сказал Эрдоган на пресс-конференции.