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28 минут назад

В шаге от катастрофы: Часы Судного дня показывают сто секунд до ядерной полуночи

Стрелки часов Судного дня вновь остановились на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, то есть до уничтожения человечества, сообщила глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон. Об этом сообщается в Twitter организации.

Часы Судного дня показывают сто секунд до ядерной полуночи
Фото: ReutersReuters

«Сегодня члены Совета по науке и безопасности считают, что мир не стал безопаснее, чем в прошлом году в это же время, и поэтому решили снова установить часы судного дня на отметке 100 секунд до полуночи», - сказала Бронсон на онлайн-церемонии.

Бюллетень ученых-атомщиков создал Часы Судного дня в 1947 году. Для них использованы образы апокалипсиса (полночи) и ядерного взрыва (обратный отсчет до нуля). Это метафорическая оценка риска уничтожения мира и человечества.

Стрелки часов Судного дня устанавливаются каждый год. Они стали индикатором уязвимости мира перед катастрофой, вызванной ядерным оружием, изменением климата и прорывными технологиями в других областях.

Стрелки часов Судного дня остановились на отметке 100 секунд до полуночи в 2020 году. Тогда, по мнению экспертов гонка ядерных вооружений и изменение климата помножились на кибервойну в интернете. В 2021 году стрелки также остались на отметке 100 секунд до гибели человечества: к известным ранее угрозам добавилась пандемия коронавируса.

В 2022 году стрелки часов Судного дня было решено оставить на прежней отметке.

«Наше решение держать часы Судного дня на отметке 100 секунд до полуночи является четким предупреждением миру: нам нужно отступить от порога гибели. Необходимы незамедлительные практические шаги по защите человечества от основных глобальных угроз», - говорится в презентации Бюллетеня ученых-атомщиков.

Там добавили, что без быстрых и целенаправленных действий события, которые могут положить конец цивилизации, более вероятны.

«Когда часы показывают 100 секунд до полуночи, мы все в опасности. Момент и опасный, и неустойчивый, и сейчас самое время действовать», - заключили в организации.

В мире,Рейчел Бронсон,
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