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19 минут назад

Зеленский заявил Байдену, что "незначительных агрессий не бывает"

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова американского коллеги Джо Байдена о якобы "незначительном вторжении" на Украину, указал, что "незначительных агрессий не бывает". Об этом украинский лидер написал в четверг в Twitter.

Зеленский отреагировал на слова Байдена о "незначительном вторжении"
Фото: ReutersReuters

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украина", - написал Зеленский.

Зеленский обратился к США по поводу санкций для РФ

Байден в ходе пресс-конференции, говоря на тему якобы российского вторжения на Украину, предположил, что "незначительное вторжение" может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное. В четверг было распространено письменное заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в котором разъяснялось, что Соединенные Штаты будут считать "новым вторжением" РФ на Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Россия одновременно выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности, так как считает недопустимым "военное освоение" территории Украины Североатлантическим альянсом.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,НАТО,Администрация США,
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