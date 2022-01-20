Блинкен назвал темы переговоров с Лавровым

«Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации России и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», – цитирует его РИА «Новости».