Блинкен назвал темы переговоров с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО.
«Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации России и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», – цитирует его РИА «Новости».
Он добавил, что по результатам встречи с Лавровым можно будет судить, настроены ли в России на продвижение по дипломатическому пути для урегулирования ситуации вокруг Украины.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.