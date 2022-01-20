Пока вы не уснули: напугавшая поляков шутка Путина и повышение пенсий

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Экс-глава НАТО вспомнил об испугавшей поляков шутке Путина

АР

Шутка президента России Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО «напугала польскую делегацию», рассказал британский политик и экс-генсек НАТО в 1999—2004 годах Джордж Робертсон.

В статье для Foreign Policy он вспомнил о первом заседании Совета Россия — НАТО, где присутствовал Путин.

«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнёрства, а теперь ещё и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» — рассказал Робертсон.

Госдума одобрила индексацию пенсий

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении индексацию пенсий на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

14 января президент Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента - выше уровня инфляции.

Итоговая прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после этого (с учетом уже прошедшей в январе индексации на 5,9 процента) составит в среднем 1 400 рублей.

Лукашенко рассказал о своих упреках Путину

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто упрекает президента России Владимира Путина, так как тот не берет его с собой в Туву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

О своем желании посетить Туву Лукашенко рассказал на встрече с главой региона Владиславом Ховалыгом.

«Я часто его [Путина - прим.ред.] упрекаю, ну чего ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть», - заявил Лукашенко.

Канцлер ФРГ процитировал фильм "Брат-2" в призыве к РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил России признать, что «сила в правде, а не наоборот». Об этом пишет РИА Новости.

В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме Шольц подчеркнул, что Германия будет защищать Украину в случае «российской агрессии», и напомнил, что «выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации».

«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», - заявил канцлер.

ЦБ предложил полностью запретить криптовалюты в России

Центробанк выступил за жесткий вариант регулирования рынка криптовалютам, предложив ввести запреты на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. ЦБ считает, что массовая покупка криптовалют населением может привести к оттоку капитала из страны и ослаблению курса рубля. Об этом сообщается в консультативном докладе регулятора по криптовалютам.

ЦБ отметил, что в настоящее время вопросы выпуска и обращения криптовалют в России урегулированы на законодательном уровне.

«Это означает, что криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля. При этом закон о ЦФА запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ», – говорится в докладе.

Кулеба показал Блинкену карту с регионами РФ в составе Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном показал ему карту Украины с российскими регионами в составе. Внимание на это обратило УНИАН.

После встречи с Кулебой Блинкен опубликовал в твиттере несколько совместных фотографий.

«Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Мы по-прежнему привержены дипломатии, но готовы вместе с нашими союзниками и партнерами применить серьезные меры в случае российской агрессии против Украины», - заявила глава Госдепа.

На одном из опубликованных Блинкеном снимков, как отмечает УНИАН, видна карта с «историко-этнографическими границами».

Полуголая блогерша устроила съемки у мечети в Москве

В Москве блогерша устроила фотосессию в откровенном образе на фоне мечети. Видео с места съемки опубликовал Instagram-аккаунт kavkaz_pravda.

На записи видно, как девушка в черном нижнем белье, чулках и на высоких каблуках позирует для фотографий напротив одной из столичных мечетей, распахивая для кадра светлое пальто. При этом голова и почти все лицо модели закрывает черная балаклава.

Модераторы аккаунта выступили за привлечение девушки к уголовной ответственности и отметили правоохранительные органы в публикации.

Известного тиктокера задержали за убийство

Телегам-канал 112

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Краснодаре популярного TikTok-блогера Алексея Щетинина по делу об убийстве и ограблении. Об этом пишет «Блокнот-Краснодар».

Щетинин получил известность после того, как стал героем ролика, который сняла его теща. В нем женщина радостно говорит, что к ней приехал любимый зять, и они будут пить пиво после огорода. Видео моментально разошлось по соцсетям и набрало несколько миллионов просмотров. Позднее мужчина несколько раз появлялся в роликах тещи и жены.

По данным издания, Щетинин был задержан на Кожевенной улице, в одной из саун премиум класса.

Иммунологи назвали защищенных от омикрона россиян

Наиболее защищены от нового штамма коронавируса «омикрон» те, кто сделал прививку в последние три месяца. Об этом URA.RU заявили иммунологи-аллергологи.

«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Те, кто в последние три месяца прививались, не заболевают «омикроном»», - пояснил изданию иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.