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33 минуты назад

В Алма-Ате опознали тайно захороненные тела боевиков

Тайно захороненные тела боевиков в Алма-Ате опознали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

В Алма-Ате опознали тайно захороненные тела боевиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Их личности установлены. Судебно-медицинские экспертизы проведут в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В четверг, 20 января, официальный представитель городской полиции Салтанат Азирбек заявила, что в Алма-Ате нашли тайные захоронения боевиков, которые погибли во время беспорядков. По ее словам, их делали, чтобы затруднить идентификацию участников массовых протестов.

Митинги начались в Казахстане 2 января на фоне роста цен на газ. Позже они переросли в массовые беспорядки, самые значительные из них произошли в бывшей столице республики Алма-Ате. По данным ООН, за время протестов в Казахстане ранения получили около одной тысячи человек.

В мире,Салтанат Азирбек,
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