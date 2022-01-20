В Алма-Ате опознали тайно захороненные тела боевиков

Тайно захороненные тела боевиков в Алма-Ате опознали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

В четверг, 20 января, официальный представитель городской полиции Салтанат Азирбек заявила , что в Алма-Ате нашли тайные захоронения боевиков, которые погибли во время беспорядков. По ее словам, их делали, чтобы затруднить идентификацию участников массовых протестов.

Митинги начались в Казахстане 2 января на фоне роста цен на газ. Позже они переросли в массовые беспорядки, самые значительные из них произошли в бывшей столице республики Алма-Ате. По данным ООН, за время протестов в Казахстане ранения получили около одной тысячи человек.