Женщину в Пакистане приговорили к смерти из-за сообщений в WhatsApp

Суд в Пакистане приговорил женщину к смертной казни за якобы кощунственные сообщения в WhatsApp и Facebook. Сама она утверждает, что знакомый втянул ее в религиозную дискуссию ради мести, пишет The Guardian.

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26-летняя Аника Атик была признана виновной и приговорена к смертной казни после того, как на нее пожаловались в соответствии с пакистанскими законами о киберпреступности и богохульстве. Согласно обвинительному заключению, 26-летняя Атик познакомилась со своим обвинителем-пакистанцем онлайн в 2019 году через мобильное игровое приложение, затем пара начала переписываться в WhatsApp.

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Он обвинил ее в отправке кощунственных карикатур на святых пророков, в высказываниях о «святых личностях» в WhatsApp и в использовании своей учетной записи Facebook для передачи богохульных материалов другим пользователям. Как говорится в обвинительном заключении, женщина «умышленно и преднамеренно оскверняет священных праведников и оскорбляет религиозные убеждения мусульман».

В свою очередь Атик заявила, что она практикующая мусульманка и отвергла все обвинения. Во время судебного разбирательства Атик сказала суду, что, по ее мнению, заявитель намеренно втянул ее в религиозную дискуссию, чтобы собрать доказательства и «отомстить» за то, что она отказалась дружить с ним.

Суд признал ее виновной, приговорил к 20 годам лишения свободы и приказал повесить.

Пакистан является исламским государством и имеет одни из самых суровых законов о богохульстве в мире, смертные приговоры выносятся регулярно. На практике казни не проводятся, и обвиняемые проводят свою жизнь в тюрьме.

Однако судебные процессы по делу о богохульстве в Пакистане очень опасны: обвиняемых часто убивают линчеватели до того, как суд вынесет вердикт по их делам, и судьи, опасаясь последствий, редко оправдывают обвиняемых и часто вынуждены выносить обвинительные приговоры.