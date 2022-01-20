Запад призвали искать альтернативу российскому газу

Странам Запада и их союзникам необходимо снижать зависимость от "ненадежных партнеров" и искать альтернативы российскому газу, а также китайским технологиям и инвестициям. Об этом говорится в опубликованной в четверг газетой Daily Express авторской статье главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

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"Мы должны избегать зависимости от ненадежных партнеров. К примеру, Россия уже обеспечивает 40% поставок газа в Евросоюз, что позволяет ей оказывать несоразмерно большое влияние на цену газа на континенте. Возможность быстро получить желаемое никогда не стоит того, чтобы связывать себя условиями, ставящими под угрозу национальный суверенитет или безопасность, - пишет Трасс. - Именно поэтому мы должны сообща работать над созданием альтернатив, идет ли речь об энергетике, инвестициях или технологиях".

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По словам Трасс, демократические страны не могут позволить "авторитарным режимам, стремящимся организовать тотальный государственный надзор", определять пути развития высоких технологий. Глава британской дипломатии считает, что "свободный мир должен твердой рукой сформировать глобальные технологические стандарты" при активном участии Соединенного Королевства.

"Цена свободы - постоянная бдительность. Когда Россия устраивает кампанию по дестабилизации Украины - суверенного соседнего государства, Иран пытается получить ядерное оружие, а Китай использует свою экономическую мощь, бесцеремонно обращаясь с любящими свободу демократическими странами, мы должны быть начеку, отстаивать демократию и способствовать ее распространению в мире", - заявляет глава британского МИД.

Ранее Трасс неоднократно заявляла, что Соединенное Королевство стремится создать "международную сеть свободы", в которую войдут страны, разделяющие западные ценности и стремящиеся защищать демократию. По словам Трасс, это объединение будет поощрять "близкие по духу государства работать вместе с позиции силы".

Статья министра в Daily Express приурочена к ее визиту в Австралию, с которой Соединенное Королевство и США в прошлом году заключили партнерство в сфере безопасности и договорились о строительстве восьми атомных подлодок для нужд австралийского флота. После выхода из ЕС Великобритания также добивается присоединения к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), членами которого сегодня являются 11 стран. По словам Трасс, членство в ТТП позволит королевству "активнее вести дела с такими заслуживающими доверия партнерами, как Канада, Япония и Мексика".

О сдерживании России

В своей статье министр также вновь заявляет о поддержке Киева перед лицом угрозы, которую для Украины якобы представляет Россия. По ее словам, Лондон и его союзники по НАТО четко заявили Москве о том, что "любое дальнейшее вторжение на территорию Украины будет иметь тяжелые последствия, включая скоординированные с партнерами санкции, которые дорого обойдутся российской экономике и интересам" РФ.