Журналистку сбила машина во время прямого эфира

В ролике можно увидеть, что автомобиль наехал на женщину прямо во время репортажа, от удара она упала. Однако уже через несколько секунд после аварии журналистка встала на ноги и продолжила вести эфир. «Меня только что сбила машина, но я в порядке», — заявила она и добавила, что у нее перед глазами пронеслась вся жизнь.