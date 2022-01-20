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50 минут назад

Кулеба показал Блинкену карту с российскими регионами в составе Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном показал карту, на которой два российских региона были включены в состав украинских территорий. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Кулеба показал Блинкену карту с российскими регионами в составе Украины
Фото: Ron Przysucha/State Department/Global Look PressRon Przysucha/State Department/Global Look Press

Накануне американский политик опубликовал фотографии с переговоров в своем Twitter.

«Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США. Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб России в случае агрессии против Украины», — написал Блинкен.

На одной из приложенных к посту фотографий видно, как Кулеба демонстрирует американскому дипломату карту Украины с присоединенными к ней Краснодарским краем и Таганрогом (Ростовская область), а также регионами современной Польши.

Несколькими днями ранее генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что украинскому правительству необходимо изменить название страны на «Русь-Украина». По его словам, Русь и Россия — это разные вещи «как русский и российский».

В 12 веке Киевская Русь разделилась на независимые княжества, при этом некоторое время Киев продолжал считаться главным городом. Объединительные процессы начались еще в 13 веке, но они были прерваны монгольским нашествием. После ослабления власти Киева и постоянных междоусобных войн, попытки к объединению усилились. Князь Иван III завершил в 15 веке объединение русских земель вокруг Москвы.

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