Австрия выступила с жестким заявлением по России

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия несет ответственность за ухудшение отношений с Западом. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление глава МИД сделал во время выступления в австрийском Национальном совете.

«Честно признаться, Россия продолжает раскручивать спираль эскалации путем учений в Белоруссии, угрозой размещения войск в Венесуэле и на Кубе или кибератаками на Украине», - заявил Шалленберг.

Он подчеркнул, что Россия должна «убрать руки от Украины».

Как отмечает Kurier, Шалленберг назвал сложившуюся ситуацию «крайне опасной» и заявил о необходимости серьезных переговоров, подчеркнув при этом, что «нельзя делать это с пистолетом, направленным Украине в голову».

Он назвал правильным, что США как «голос мира» ведут переговоры с русскими.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Позже во время переговоров с Джо Байденом Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).