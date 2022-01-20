Мигранты ранили польского пограничника

Польский солдат пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.
"В течение дня 19 января нелегально перейти границу пытались 38 лиц. На участке границы в районе Мельника группа из 30 иностранцев при поддержке белорусских служб пыталась форсировать границу силовым способом. Были задержаны граждане Ираке, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии", - сказано в сообщении.
Пограничники также уточнили, что солдат получил удар камнем по голове. В настоящий момент военнослужащий находится в госпитале.
Напомним, в прошлом году польские пограничники зафиксировали 39,7 тысячи попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.
Кроме того, за последние месяцы на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны Евросоюза. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны. Кроме того, в Польше считают Минск виновником образовавшегося кризиса. Все эти претензии Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно создает ситуацию с беженцами.