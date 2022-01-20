Мигранты ранили польского пограничника

Польский солдат пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии . Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши .

"В течение дня 19 января нелегально перейти границу пытались 38 лиц. На участке границы в районе Мельника группа из 30 иностранцев при поддержке белорусских служб пыталась форсировать границу силовым способом. Были задержаны граждане Ираке, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии", - сказано в сообщении.

Кроме того, за последние месяцы на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны Евросоюза. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны. Кроме того, в Польше считают Минск виновником образовавшегося кризиса. Все эти претензии Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно создает ситуацию с беженцами.