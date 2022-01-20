Новорожденная дочь Джонсона заразилась COVID

Дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, родившаяся в декабре 2021 года, заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, из-за болезни дочери Джонсон не появлялся на публике в прошлые выходные и в начале этой недели. А во время выступления 18 января казался «эмоционально подавленным».

Роми Джонсон, которой сейчас шесть недель, «довольно тяжело» перенесла вирус, но «идет на поправку», подчеркнул неназванный источник Daily Mail.

19 января Джонсон анонсировал отмену большинства коронавирусных ограничений в Великобритании. С 26 - 27 января будет отменен масочный режим в общественных местах, также в стране перестанут требовать паспорт вакцинации для посещения клубов, концертов и массовых мероприятий. Работникам больше не рекомендована удаленка, они должны обсудить свое возвращение в офисы с работодателями.