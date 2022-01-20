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45 минут назад

Новорожденная дочь Джонсона заразилась COVID

Дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, родившаяся в декабре 2021 года, заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Новорожденная дочь Джонсона заразилась COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, из-за болезни дочери Джонсон не появлялся на публике в прошлые выходные и в начале этой недели. А во время выступления 18 января казался «эмоционально подавленным».

Роми Джонсон, которой сейчас шесть недель, «довольно тяжело» перенесла вирус, но «идет на поправку», подчеркнул неназванный источник Daily Mail.

Столтенберг и Джонсон высказались о членстве Украины в НАТО

19 января Джонсон анонсировал отмену большинства коронавирусных ограничений в Великобритании. С 26 - 27 января будет отменен масочный режим в общественных местах, также в стране перестанут требовать паспорт вакцинации для посещения клубов, концертов и массовых мероприятий. Работникам больше не рекомендована удаленка, они должны обсудить свое возвращение в офисы с работодателями.

Премьер-министр заявил, что благодаря бустерным дозам вакцин стране удалось справиться с пиком заболевания омикрон-штаммом.

В мире,Борис Джонсон,НАТО,
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