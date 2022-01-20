Грузия обвинила Россию в бордеризации Южной Осетии

Представитель службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе обвинил Россию в незаконной бордеризации грузино-южноосетинской границы. Об этом пишет «Взгляд».

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В 2008 году после военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война», Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Позднее Южная Осетия начала процессы демаркации и делимитации границы в одностороннем порядке, так как Грузия отказалось участвовать в нем. Грузинская сторона считает границу административной и выступает против возведения инженерных сооружений на разделительной линии – «бордеризации».

В ходе переговоров по предотвращению инцидентов и реагированию на них в населенном пункте Эргнети высокопоставленный представитель службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе резко высказался о находящихся в Южной Осетии российских пограничниках, назвав их «деструктивной оккупационной силой», которая «вредит атмосфере безопасности».

«Главный акцент мы делаем на незаконной бордеризации, которая вошла в активную фазу. Российская власть в ответе за возведение искусственных барьеров и незаконное задержание (на границе) граждан Грузии», - заявил он.