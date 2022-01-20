В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
25 минут назад

Грузия обвинила Россию в бордеризации Южной Осетии

Представитель службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе обвинил Россию в незаконной бордеризации грузино-южноосетинской границы. Об этом пишет «Взгляд».

Грузия обвинила Россию в бордеризации Южной Осетии
Фото: ТАССТАСС

В 2008 году после военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война», Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Позднее Южная Осетия начала процессы демаркации и делимитации границы в одностороннем порядке, так как Грузия отказалось участвовать в нем. Грузинская сторона считает границу административной и выступает против возведения инженерных сооружений на разделительной линии – «бордеризации».

На Украине заявили о готовности к войне с Россией

В ходе переговоров по предотвращению инцидентов и реагированию на них в населенном пункте Эргнети высокопоставленный представитель службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе резко высказался о находящихся в Южной Осетии российских пограничниках, назвав их «деструктивной оккупационной силой», которая «вредит атмосфере безопасности».

«Главный акцент мы делаем на незаконной бордеризации, которая вошла в активную фазу. Российская власть в ответе за возведение искусственных барьеров и незаконное задержание (на границе) граждан Грузии», - заявил он.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о Грузии, напомнил, что она «совершила акт агрессии» в отношении своих в тот момент еще автономных частей – Южной Осетии и Абхазии, где были российские миротворцы. Он возложил ответственность за начало военных действий в 2008 году на Грузию, подчеркнув, что России «пришлось в это вмешаться».

В мире,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Деловая газета "Взгляд",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители