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50 минут назад

Грузия обвинила Россию в «бордеризации» Южной Осетии

Грузия в четверг заявила о претензиях к России по поводу «продолжающейся незаконной бордеризации» грузино-южноосетинской границы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия обвинила Россию в бордеризации Южной Осетии
Фото: ТАССТАСС

На переговорах по предотвращению инцидентов и реагированию на них в населенном пункте Эргнети в грузино-южноосетинском приграничье высокопоставленный представитель службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе назвал размещенных в Южной Осетии российских военных и пограничников «деструктивной оккупационной силой», которая «вредит атмосфере безопасности».

«Главный акцент мы делаем на незаконной бордеризации, которая вошла в активную фазу», – сказал он.

По словам Ираклия Антадзе, «российская власть в ответе за возведение искусственных барьеров и незаконное задержание (на границе) граждан Грузии».

В настоящее время шесть граждан Грузии задержаны в Южной Осетии за нарушение границы.

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Тбилиси отказывается участвовать в процессе демаркации и делимитации границы, поэтому Южная Осетия делает это в одностороннем порядке.

Российские военные и пограничники находятся в Южной Осетии на основании двусторонних договоренностей после войны-2008.

В мире,Деловая газета "Взгляд",
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