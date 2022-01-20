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10 минут назад

Власти ФРГ сделают безвизовым въезд российских школьников и студентов

Правительство Германии закрепило во внутреннем коалиционном договоре намерение отменить визы для российских учащихся школ и вузов, которые не достигли 25-летнего возраста, сообщил генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке в ходе визита в Томск. По его словам, уже начата необходимая для этого процедура получения одобрения участников Шенгенского соглашения, пишет «Интерфакс».

Власти ФРГ отменят визы для ряда россиян
Фото: ТАССТАСС

Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодёжного обмена в области развития науки, — заявил Финке.

Он подчеркнул, что речь идёт не только о студентах, но и о школьниках, но не уточнил, в какие сроки может быть введён безвизовый режим. По его словам, в настоящее время консульство успешно оказывает помощь российским студентам и преподавателям вузов в получении виз.

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Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что данная инициатива возникла в первую очередь по политическим мотивам, так как один из принципов Евросоюза говорит о прямых контактах с гражданским обществом, а в представлении ЕС это в первую очередь молодое поколение. По его мнению, Евросоюз таким образом надеется «перевоспитать» российскую молодёжь в нужном ключе.

В мире,Владимир Чижов,ЕС,Интерфакс,
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