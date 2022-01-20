СМИ: Байден не будет воевать за Украину

Президент США Джо Байден не будет отвечать на эскалацию украинского кризиса отправкой американских военных на Украину, уверен автор Associated Press Роберт Бернс. По его мнению, Вашингтон может использовать «менее драматичные, но все же рискованные военные варианты».

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По словам Бернса, причина отказа от непосредственного участия в российско-украинском конфликте проста: у США нет никаких договорных обязательств перед Украиной, «и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал ее расширения в Европе», угрозу дестабилизации региона и эскалации до обмена ядерными ударами.

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Начало войны против России может потребовать всех сил и ресурсов США на долгие годы и привести к потерям жизней «с неопределенным исходом» в то время, когда администрация Байдена пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности.

«Но риски есть и в том случае, если будет сделано слишком мало. Это может свидетельствовать о молчаливом согласии с будущими действиями России против других стран Восточной Европы», - заявил Бернс.

Политолог Сет Джонс и бывший офицер ЦРУ Филип Василевски считают, что «ключ к противодействию российским амбициям» состоит в том, чтобы «не допустить быстрой победы Москвы и увеличить экономические, политические и военные издержки путем введения экономических санкций». По мнению Бернса, такого же подхода придерживается и администрация Байдена.

Автор заявил, что в итоге помощь США Украине может воплотиться в «поддержке украинского сопротивления уже после вторжения», в том числе в виде тайной операции под руководством ЦРУ, санкционированной Байденом.

«Это может привести к тому, что американский персонал окажется на линии огня, и Соединенные Штаты окажутся втянуты в тот самый бой, которого они хотят избежать», - заключил Джонс.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Американский сенат 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.

Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также высокопоставленных военных.