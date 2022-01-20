В ЦРУ сделали заявление по «гаванскому синдрому»

В Центральном разведывательном управлении США не считают так называемый «гаванский синдром» намеренной глобальной кампанией враждебных стран. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает телеканал NBC.

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На «гаванский синдром» дипломаты США начали жаловаться с 2016 года. Речь идет так называемых акустических атаках. Среди жалоб сотрудников посольств были высокое давление, головные боли и головокружение. Эти симптомы наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Позднее похожие случаи недомогания были зафиксированы в американских дипломатических миссиях в Африке, Таджикистане и Москве.

По данным источников телеканала NBC, ЦРУ обнаружило убедительные и правдоподобные объяснения заболевания и пришло к выводу, что «гаванский синдром» не является результатом «продолжительной глобальной кампании враждебной державы, направленной против сотен американских дипломатов и шпионов».

При этом в двух десятках случаев ЦРУ допускает иностранное участие, в том числе и тех, которые были зафиксированы в посольстве США в Гаване. Еще одна группа дел считается нераскрытой.