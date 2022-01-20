В ЦРУ сделали заявление по «гаванскому синдрому»

В Центральном разведывательном управлении США не считают так называемый «гаванский синдром» намеренной глобальной кампанией враждебных стран. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает телеканал NBC.
На «гаванский синдром» дипломаты США начали жаловаться с 2016 года. Речь идет так называемых акустических атаках. Среди жалоб сотрудников посольств были высокое давление, головные боли и головокружение. Эти симптомы наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Позднее похожие случаи недомогания были зафиксированы в американских дипломатических миссиях в Африке, Таджикистане и Москве.
По данным источников телеканала NBC, ЦРУ обнаружило убедительные и правдоподобные объяснения заболевания и пришло к выводу, что «гаванский синдром» не является результатом «продолжительной глобальной кампании враждебной державы, направленной против сотен американских дипломатов и шпионов».
При этом в двух десятках случаев ЦРУ допускает иностранное участие, в том числе и тех, которые были зафиксированы в посольстве США в Гаване. Еще одна группа дел считается нераскрытой.
В январе The Washington Post сообщила, что симптомы «загадочного неврологического заболевания», известного как «гаванский синдром», проявились у сотрудников дипломатических миссий США в Женеве и Париже. Издание отметило, что с этим синдромом столкнулись уже боле 200 американских дипломатов по всему миру.