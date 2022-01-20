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1 час назад

Премьер Венгрии обсудит с Путиным решение газового кризиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в феврале посетит Россию и обсудит с президентом Владимиром Путиным расширение газового контракта. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Венгрии обсудит с Путиным решение газового кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще одной темой переговоров станет подготовка к строительству АЭС «Пакш-2», проекта, реализуемого совместно с Росатомом.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал агентству, что встреча политиков запланирована на 1 февраля.

Министр отметил, что заключение долгосрочных контрактов с поставщиками газа может избавить Европу от энергетического кризиса. Венгрия планирует увеличить объемы поставок, подчеркнул он.

«Я считаю, что ключами к решению газового кризиса в Европе станут заполнение газовых хранилищ и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками», - сказал он.

Сийярто подчеркнул, что Россия проявила себя надежным партнером в этой сфере и Венгрия довольна сотрудничеством с Москвой.

«По моему опыту, о чем бы мы ни договорились с Россией, все выполняется вовремя, как мы договорились. Мы это очень уважаем», - заявил он.

Глава МИД Венгрии также призвал Россию, США и НАТО продолжать переговоры для нормализации отношений, отметив, что в Будапеште следят за событиями, «скрестив пальцы».

«Мы понимаем, что Россия представила свои предложения. У НАТО свой подход, но это надо обсуждать. Не говорите, что будут только санкции. Мы хотим продолжения дискуссии», - заключил он.

В конце 2021 года Орбан заявил о желании встретиться с Путиным. Он выразил надежду, что встреча пройдет в начале следующего года. В сентябре Россия и Венгрия подписали новый контракт на поставки в страну 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. Около 3,5 миллиарда кубометров газа ежегодно будут поступать в Венгрию через Сербию и один миллиард - через Австрию. Это критиковали в Киеве, отмечая, что отсутствие транзита через Украину наносит ущерб отношениям стран.

В мире,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Владимир Путин,НАТО,Росатом,МИД,
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