Премьер Венгрии обсудит с Путиным решение газового кризиса

«По моему опыту, о чем бы мы ни договорились с Россией, все выполняется вовремя, как мы договорились. Мы это очень уважаем», - заявил он.

«Мы понимаем, что Россия представила свои предложения. У НАТО свой подход, но это надо обсуждать. Не говорите, что будут только санкции. Мы хотим продолжения дискуссии», - заключил он.

В конце 2021 года Орбан заявил о желании встретиться с Путиным. Он выразил надежду, что встреча пройдет в начале следующего года. В сентябре Россия и Венгрия подписали новый контракт на поставки в страну 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. Около 3,5 миллиарда кубометров газа ежегодно будут поступать в Венгрию через Сербию и один миллиард - через Австрию. Это критиковали в Киеве, отмечая, что отсутствие транзита через Украину наносит ущерб отношениям стран.