Музеям Крыма поставили условие по скифскому золоту

У музеев в Крыму есть время до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда Нидерландов Винсента Хюнтинка.

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«Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года», — заявил он.

Ранее заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что Следственный комитет России проводит доследственную проверку по поводу хищения артефактов. Следователям предстоит выяснить, кто причастен к ее вывозу и все ли было сделано для ее своевременного возвращения.

Как сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, скифское золото является неотъемлемой частью музейного фонда России. Он подчеркнул, что российские чиновники сделали далеко не все, чтобы оформить это надлежащим образом.

Коллекцию из почти двух тысяч артефактов из четырех крымских музеев вывезли в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. После воссоединения полуострова с Россией права на коллекцию заявил Киев.