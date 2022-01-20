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21 минуту назад

Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту

У музеев в Крыму есть время до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда Нидерландов Винсента Хюнтинка.

Музеям Крыма поставили условие по скифскому золоту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года», — заявил он.

Ранее заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что Следственный комитет России проводит доследственную проверку по поводу хищения артефактов. Следователям предстоит выяснить, кто причастен к ее вывозу и все ли было сделано для ее своевременного возвращения.

Как сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, скифское золото является неотъемлемой частью музейного фонда России. Он подчеркнул, что российские чиновники сделали далеко не все, чтобы оформить это надлежащим образом.

Коллекцию из почти двух тысяч артефактов из четырех крымских музеев вывезли в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. После воссоединения полуострова с Россией права на коллекцию заявил Киев.

Тогда Амстердам принял решение не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В конце 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Представители Крыма обжаловали это решение. Позднее апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове.

В мире,Александр Молохов,СКР,РИА Новости,
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