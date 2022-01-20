ВОЗ призвала отменить COVID ограничения на международные поездки

В комитете по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения призвали отменить ограничения на международные поездки, которые действуют на фоне пандемии коронавируса, сообщает «Ура.ру».
Там заявили об их неэффективности. «Необходимо отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансового бремени для путешествующих», — следует из общения организации.
В ВОЗ также призвали страны использовать все вакцины, которые сертифицированы организацией.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к бдительности из-за возможного появления новых вариантов коронавируса. По его словам, в настоящее время важна координация действий. Гебрейесус заявил, что пандемия далека от завершения, поскольку при таком росте «омикрона» могут появиться новые варианты.