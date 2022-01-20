ВОЗ призвала отменить COVID ограничения на международные поездки

Там заявили об их неэффективности. «Необходимо отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансового бремени для путешествующих», — следует из общения организации.