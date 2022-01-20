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33 минуты назад

ВОЗ призвала отменить COVID ограничения на международные поездки

В комитете по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения призвали отменить ограничения на международные поездки, которые действуют на фоне пандемии коронавируса, сообщает «Ура.ру».

ВОЗ призвала отменить COVID ограничения на международные поездки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там заявили об их неэффективности. «Необходимо отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансового бремени для путешествующих», — следует из общения организации.

В ВОЗ также призвали страны использовать все вакцины, которые сертифицированы организацией.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к бдительности из-за возможного появления новых вариантов коронавируса. По его словам, в настоящее время важна координация действий. Гебрейесус заявил, что пандемия далека от завершения, поскольку при таком росте «омикрона» могут появиться новые варианты.

В мире,ВОЗ,
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