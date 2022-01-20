Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против РФ

Украинский президент Владимир Зеленский призвал сенаторов США, побывавших недавно в Киеве, не ждать якобы возможной эскалации со стороны Москвы для введения санкций против России, а ввести ограничения уже сейчас, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

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«Президент очень четко дал понять: санкции против "Северного потока 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока" или другие санкции бесполезны [для Киева], — сказал собеседник, близкий к главе государства.

По его словам, Киев выразил мнение, что санкции на основе вероятной эскалации в будущем в лучшем случае будут нейтральны, а в худшем - поощряют президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает Axios, переговоры американских сенаторов и президента Украины прошли в позитивном ключе, если не считать вопроса о времени введения ограничений против Москвы. Зеленский рассказал парламентариям о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он отметил важную роль Конгресса США в поддержке евроатлантических стремлений Киева и углублении взаимодействия между Украиной и США.