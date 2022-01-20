Женщина родила ребенка с восемью конечностями

Жительница восточной части Индии произвела на свет малыша, у которого четыре ноги и четыре руки.

Фото: Citi India News / YouTube Citi India News / YouTube

Как сообщается, роды у женщины прошли во вторник, 17 января, при этом после того, как ребенок появился на свет, в медучреждение сразу начали приходить люди.

Дело в том, что младенец родился с восемью конечностями: четырьмя руками и ногами, поэтому местные жители назвали малыша "воплощением бога" из-за уникального телосложения.

На данный момент неизвестно, мальчик это или девочка. На попавших в Сеть кадрах видно, что новорожденного завернули в яркие простыни и он отдыхает у матери на коленях.