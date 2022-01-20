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42 минуты назад

Женщина в Индии родила ребенка с восемью конечностями

Жительница восточной части Индии произвела на свет малыша, у которого четыре ноги и четыре руки.

Женщина родила ребенка с восемью конечностями
Фото: Citi India News / YouTubeCiti India News / YouTube

Как сообщается, роды у женщины прошли во вторник, 17 января, при этом после того, как ребенок появился на свет, в медучреждение сразу начали приходить люди.

Дело в том, что младенец родился с восемью конечностями: четырьмя руками и ногами, поэтому местные жители назвали малыша "воплощением бога" из-за уникального телосложения.

На данный момент неизвестно, мальчик это или девочка. На попавших в Сеть кадрах видно, что новорожденного завернули в яркие простыни и он отдыхает у матери на коленях.

Daily Star передает, что, несмотря на мнение большинства, аномалия ребенка, по словам врачей, связана не с его "божественным" происхождением, а с осложнениями во время беременности.

В мире,Газета Daily Star,
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