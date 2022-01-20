На Украине заподозрили Россию и США в тайном сговоре

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пришли к тайным договорённостям по запуску «Северного потока — 2». Такую версию выдвинул в эфире украинского телеканала «Наш» политолог Дмитрий Корнейчук. По его мнению, именно с этим связана очередная полна публикации о «готовящейся российской агрессии» в отношении Украины.

Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/Global Look Press Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/Global Look Press

Учитывая, что по договорённостям надо запустить «Северный поток — 2», а это будет большая «зрада» (предательство) для Байдена, они нам развели вот этот цирк из серии «Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить „Северный поток“», — заявил политолог.

Корнейчук отметил, что власти Украины подобный сценарий вполне устраивает и они подыгрывают договорённостям сверхдержав.

Политолог также упрекнул западных партнёров Киева в том, что они дали согласие на строительство газопровода «Северный поток — 2», понимая, что Украина может пострадать от реализации этого проекта.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Так политик прокомментировала заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения на Украину.