Американские власти могут ввести ограничительные меры против Германии из-за российского проекта «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление историка Кати Хойер.
«Германия чудом избежала экономических санкций США из-за "Северного потока – 2", и этот вопрос еще не снят с повестки дня», — считает она.
Берлин слишком сильно зависит от Москвы в вопросе поставок энергоресурсов, что не дает ему полностью поддерживать антироссийскую политику других западных стран. При этом если новое руководство Германии осуществит планы закрытия атомных электростанций в стране, то зависимость ФРГ от российского газа увеличится, заявила изданию The Telegraph эксперт.
Историк отмечает, что к нынешнему положению вещей привела политика всех последних правительств западноевропейского государства.
«Винить в сложившейся ситуации одну Бербок несправедливо. Дилемму, в которой она оказалась, устроили другие — бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель. Первый запустил "Северный поток — 2" и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭC», — отметила Хойер. Она подчеркнула, что теперь политическая вина за зависимость Берлина от Москвы легла на плечи Бербок.