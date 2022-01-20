США могут ополчиться против ФРГ из-за «Северного потока — 2»

«Винить в сложившейся ситуации одну Бербок несправедливо. Дилемму, в которой она оказалась, устроили другие — бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель. Первый запустил "Северный поток — 2" и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭC», — отметила Хойер. Она подчеркнула, что теперь политическая вина за зависимость Берлина от Москвы легла на плечи Бербок.