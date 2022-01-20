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23 минуты назад

СМИ: США могут ввести санкции против ФРГ из-за «Северного потока — 2»

Американские власти могут ввести ограничительные меры против Германии из-за российского проекта «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление историка Кати Хойер.

США могут ополчиться против ФРГ из-за «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Германия чудом избежала экономических санкций США из-за "Северного потока – 2", и этот вопрос еще не снят с повестки дня», — считает она.

Берлин слишком сильно зависит от Москвы в вопросе поставок энергоресурсов, что не дает ему полностью поддерживать антироссийскую политику других западных стран. При этом если новое руководство Германии осуществит планы закрытия атомных электростанций в стране, то зависимость ФРГ от российского газа увеличится, заявила изданию The Telegraph эксперт.

Историк отмечает, что к нынешнему положению вещей привела политика всех последних правительств западноевропейского государства.

«Винить в сложившейся ситуации одну Бербок несправедливо. Дилемму, в которой она оказалась, устроили другие — бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель. Первый запустил "Северный поток — 2" и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭC», — отметила Хойер. Она подчеркнула, что теперь политическая вина за зависимость Берлина от Москвы легла на плечи Бербок.

В мире,Ангела Меркель,Герхард Шредер,РИА Новости,
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