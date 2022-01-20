Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО

«Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика, если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии», — сказал глава Белого дома.

Президент США также заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. «Он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — сказал президент США.