Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Американский президент Джо Байден сообщил, что Украина вряд ли станет членом Североатлантического альянса в ближайшее время из-за невыполненных требований в сфере демократии, сообщает РИА новости.
Об этом глава государств заявил в ходе своей пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства.
«Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика, если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии», — сказал глава Белого дома.
Байден также сообщил, что Вашингтон поставил военную помощь Киеву на сумму более полумиллиарда долларов.
«Мы уже отправили Украине новейшего оборонного оборудования на сумму более 600 миллионов долларов», — сказал глава государства.
Президент США также заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. «Он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — сказал президент США.
«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», — сказал глава государства По его словам, «если они [русские] сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену».