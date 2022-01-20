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44 минуты назад

Власти Гонконга готовы уничтожить хомяков из-за передачи COVID-19

Грызуны могут быть не только источниками коронавируса, но и быть причиной мутации болезни. Такую версию рассматривают власти Гонконга, а также некоторые эксперты.

Власти Гонконга готовы уничтожить хомяков из-за передачи COVID-19
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU

Источником коронавирусной инфекции в Гонконге оказались 11 хомяков. Власти приказали зоомагазинам передать около 2 тысяч животных этого вида для эвтаназии и временно приостановить ввоз зверьков в связи с риском передачи COVID-19 человеку, передают «Известия».

Такие меры правительство предложило из-за первого зафиксированного случая передачи SARS-CoV-2 от хомяка человеку. Заболевание штаммов «Дельта» подтвердилось у продавщицы зоомагазина, причем это первый случай заражение этим штаммом в городе за последние три месяца. После этого власти Гонконга приняли решение отправить 150 посетителей магазина на карантин. На сегодняшний день правительство города рассматривает возможность проведения тестов на коронавирус для всех животных, которых завозят в город.

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов считает, что миру уже известны факты заболевания зверей COVID-19. По его словам, это представляет большую опасность, так как когда вирус попадает из организма животного в тело человека, он должен мутировать, чтобы подстроиться под другой вид. В результате этого, вероятнее всего, появляются новые штаммы, такие как «Омикрон», считает эксперт.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выдвинул предположение о том, что «Омикрон» станет последней мутацией коронавируса. Он утверждает, что для того, чтобы вирусу максимально рассеяться по планете, он «ищет» нового хозяина. По его словам, в роли носителя инфекции могут оказаться грызуны.

В мире,COVID-19,Владислав Жемчугов,газета "Известия",
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