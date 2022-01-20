«Это будет катастрофой»: Байден пригрозил России

Российский президент Владимир Путин еще не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
«Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — так глава Белого дома ответил на вопрос о том, почему угроза новых ограничений должна повлиять на российского лидера.
Также американский президент пообещал Москве «катастрофу» в случае эскалации вокруг Украины.
«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», — сказал глава государства на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства. По его словам, «если они [русские] сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену».
Тем временем, министр экономики и заместитель председателя правительства Словакии Рихард Сулик призвал Запад перестать вводить санкции в отношении России. По его словам, страны должны торговать друг с другом. При этом ограничительные меры наносят только ущерб, из-за них пострадали, в том числе словацкие экспортеры.