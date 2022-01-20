«Это будет катастрофой»: Байден пригрозил России

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», — сказал глава государства на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства. По его словам, «если они [русские] сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену».