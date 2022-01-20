Оценены итоги первого года президентства Байдена

По итогам первого года президентства Джо Байдена в США можно отметить его успехи в международной политике и падающий рейтинг внутри страны, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил работу 46-го американского президента.

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«Илон Маск его не переносит»

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У Байдена есть весьма амбициозные программы, которые нужно оценивать не в процессе, а по результату, считает Калачев. Это касается экономического курса, предложенного нынешним лидером США. «Он готов влить в экономику США очень большие деньги, чтобы ее оживить. Ставится задача очень многие производства вернуть в США и сделать очередной технологический рывок. Да, возможно, не все гладко в отношениях с крупным бизнесом. Его, например, Илон Маск на дух не переносит, как и некоторые другие крупные бизнесмены, которые занимаются технических прогрессом», — высказался Калачев.

Оценить успешность мер этой администрации получится не раньше, чем через три года, считает политолог.

Калачев уверен, что в первый год президентства Байден стремился исправить ошибки своего предшественника на посту президента Дональда Трампа в отношениях с союзниками. «У его администрации действительно самый интенсивный старт во внешнеполитической активности со времен правления Рональда Рейгана», — резюмировал Калачев.

Во время пандемии Байден и его правительство повели себя разумно, считает политолог. В США противников прививок не меньше, а может быть даже больше чем в России, отметил он. Однако, если взглянуть на цифры, то станет очевидно, что в Америке вакцинация идет успешно, добавил он. «В том, что касается помощи гражданам в условиях сложной эпидемиологической ситуации, все что возможно, мне кажется, там делается. Байден решает проблемы, которые возникают в связи с появлением новых штаммов, в связи с вызовами и угрозами, которые создает пандемия», — отметил он.

Главный вызов — Китай

Самый заметный прогресс США под руководством Байдена случился в области внешней политики, считает Калачев.

Крупнейшим оппонентом США на данный момент является Китай, отметил Калачев. «Главный вызов для США не Россия, а Китай, который ведет себя все более уверенно и агрессивно, который технологически продвинут и бросает вызов мировому порядку, в котором доминирует Запад», — пояснил политолог. Он добавил, что в связи с этим будет интересно понаблюдать, как Байдену удастся выстроить отношения с Китаем в перспективе. От этого, считает политолог, может зависеть изменение мирового баланса сил.

«Он чем-то похож на Горбачева»

При этом последние опросы показывают снижение рейтинга Байдена в США, отметил Калачев. У американцев действительно есть поводы для недовольства своим президентом. Так, например, индекс потребительских цен в США в декабре вырос на семь процентов, а годовая инфляция достигла максимума с июня 1982 года, сказал политолог. Кроме этого, причиной для недовольства граждан США может быть и продолжающийся раскол общества.

«Отношение к Байдену лучше за пределами США, чем в Штатах. У Трампа была обратная история. Если говорить об отношении к Байдену британцев, немцев, французов, японцев и так далее, то рейтинг его там выше, чем в США», — высказался Калачев.

Политолог подчеркнул, что оглуплять Байдена не стоит. «По-моему он ведет очень вменяемую внешнюю и внутреннюю политику, основанную на американских интересах. Конечно, пока не ясно, как Байден преодолеет пропасть между умеренной серединой демократов, которую он представляет, республиканцами и националистически настроенными правыми, но, по-моему, он вполне справляется», — заявил политолог.