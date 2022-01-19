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18 минут назад

OCCRP: фонды Назарбаева прикрывают миллиарды долларов

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев управляет четырьмя благотворительными фондами, которые прикрывают миллиарды долларов. К такому выводу пришли специалисты центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP совместно с казахстанским изданием Vlast и кыргызскими журналистами Kloop, проведя расследование.

OCCRP: фонды Назарбаева прикрывают миллиарды долларов
Фото: ТАССТАСС

В статье отмечается, что общая стоимость активов, которыми управляют фонды Назарбаева, составляет почти восемь миллиардов долларов. Экс-президент Казахстана имеет банк, отель, торговые центры, склады, макаронную фабрику и многое другое.

«Назарбаев формально не "владеет" этим состоянием, но поскольку он является основателем этих организаций, он его контролирует, то есть за ним решающее слово во всех вопросах, касающихся активов», — говорится в статье.

Также авторы расследования подчеркнули, что поскольку благотворительные фонды не публикуют годовые отчеты и некоторые из их активов скрыты за секретными иностранными коммерческими структурами, то и отследить местоположение миллиардов невозможно.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
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