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24 минуты назад

В США объяснили невозможность вступления Украины в НАТО

В НАТО не рассматривают всерьез возможность вступления Украины в альянс, считая ее «обузой». Такое мнение высказал американский политический эксперт Клинтон Эрлих в комментарии телеканалу Fox News, передает РИА «Новости».

В США объяснили невозможность вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина — это скорее обуза, чем военный актив. Политики настаивают на ее вступлении, аргументируя, что это должно произойти, потому что Россия не должна иметь право вето на то, кто входит в НАТО», - заявил Эрлих.

Одной из причиной, по которой в НАТО не хотят видеть Украину, - «коррупция в украинском правительстве», отметил Эрлих.

Кроме того, вступление Украины в Североатлантический альянс повысит вероятность войны между США и Россией, считает эксперт.

Киев предупредили о неожиданном эффекте в случае вступления в НАТО

Украина в 1992 году присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, а в 1994 году первой среди государств СНГ заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», за которой в 2002 году последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО». Интеграция была приостановлена с приходом к власти президента Украины Виктора Януковича, но после Евромайдана в 2014 году Украина возобновила курс на вступление в НАТО. В 2020 году Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP).

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину.

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