В США объяснили невозможность вступления Украины в НАТО

«Украина — это скорее обуза, чем военный актив. Политики настаивают на ее вступлении, аргументируя, что это должно произойти, потому что Россия не должна иметь право вето на то, кто входит в НАТО», - заявил Эрлих.

Украина в 1992 году присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, а в 1994 году первой среди государств СНГ заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», за которой в 2002 году последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО». Интеграция была приостановлена с приходом к власти президента Украины Виктора Януковича, но после Евромайдана в 2014 году Украина возобновила курс на вступление в НАТО. В 2020 году Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP).