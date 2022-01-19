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51 минуту назад

Еврокомиссия нашла способ штрафовать Польшу

Еврокомиссия будет удерживать средства из причитающихся Польше платежей в счет неоплаченных страной штрафов за отказ остановить работу шахты «Туров». Об этом сообщает РИА «Новости».

Еврокомиссия нашла способ штрафовать Польшу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Постановление об остановке работы угольной шахты «Туров» в городе Богатынь было принято в мае 2021 года после жалобы Чехии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «решение суда несправедливо и противоречит принципам ЕС», и отказался его исполнять. В сентябре суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать по 500 тысяч евро до тех пор, пока работа шахты не будет прекращена, однако Польша эти средства не выплачивала.

Официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что ЕК определит предназначенные Польше платежи, из которых будут вычитаться невыплаченные штрафы, и уведомит об этом Варшаву. У Польши будет десять дней на то, чтобы ответить Еврокомиссии.

Шахта «Туров» в городе Богатынь - одна из крупнейших шахт Польши по добыче бурого угля. Она считается главным работодателем в регионе и снабжает углем соседнюю электростанцию. При этом шахта располагается всего в 15 км от крупного чешского города Либерец, поэтому власти этой страны считают, что ее работа наносит серьезный ущерб экологии северных регионов Чехии.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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