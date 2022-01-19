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33 минуты назад

Экс-глава СБУ предложил переименовать Украину

Экс-глава СБУ Игорь Смешко считает, что Украину нужно переименовать в Русь-Украину, пишет РИА Новости.

Экс-глава СБУ предложил переименовать Украину
Фото: ReutersReuters

«Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — сказал Смешко в эфире телеканала «Наш».

Он подчеркнул, что Русь и Россия — это разные вещи «как русский и российский».

Ранее идею переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык в руський озвучивал советник главы украинского президентского офиса Алексей Арестович. Он также предлагал еще одно название - Соединенные Земли Украины.

В мире,Алексей Арестович,Игорь Смешко,СБУ,РИА Новости,
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