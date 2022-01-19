Экс-глава СБУ предложил переименовать Украину

«Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — сказал Смешко в эфире телеканала «Наш».

Он подчеркнул, что Русь и Россия — это разные вещи «как русский и российский».

Ранее идею переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык в руський озвучивал советник главы украинского президентского офиса Алексей Арестович. Он также предлагал еще одно название - Соединенные Земли Украины.