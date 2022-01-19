Чешская певица умерла, специально заразившись коронавирусом

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Участница одной из старейших чешских фолк-групп Asonance ,57-летняя Хана Хорка умерла после того, как специально заразилась коронавирусом, пишет BBC.

Сын певицы Ян Рек. рассказал, что она заразилась специально, когда у него и его отца был коронавирус,. Она сделала это, чтобы иметь меньше ограничений на передвижение, так как в Чехии необходимо быть вакцинированным или переболеть коронавирусом, чтобы иметь доступ во многие социальные и культурные учреждения, включая кинотеатры, бары и кафе.

Рек и его отец были оба вакцинированы, но заразились коронавирусом на Рождество. Хорка должна была изолироваться от них на неделю, но вместо этого решила остаться с ними.

За два дня до смерти она написала в соцсетях, что выздоравливает: «Сейчас будет театр, баня, концерт».

Утром в день своей смерти Хорка сказала, что чувствует себя лучше и оделась, чтобы пойти на прогулку. Но потом у нее начала болеть спина, и она пошла прилечь в свою спальню.

«Примерно через 10 минут все было кончено. Она задохнулась», — рассказал ее сын.

Рек подчеркнул, что его мать не являлась противником вакцинации, хотя и не была привита

«Ее философия заключалась в том, что ей больше нравилась идея заразиться коронавирусом, чем вакцинация. Не то чтобы нас чипировали или что-то в этом роде», — пояснил он.

Он добавил, что не было никакого смысла пытаться обсудить с ней этот вопрос, так как она реагировала слишком эмоционально.