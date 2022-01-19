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57 минут назад

Посол Казахстана назвал Россию надёжным союзником и стратегическим партнёром

Казахстан и Россия — надёжные союзники и стратегические партнёры, а слухи об «отдалении» двух стран ложны, заявил казахстанский посол в Москве Ермек Кошербаев в эфире «Россия 24».

«Казахстан и Россия... являются надёжными союзниками и стратегическими партнёрами, нам очень важно продолжить расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти», — сказал дипломат. Его слова приводит РИА Новости.

Люди, которые говорят об «отдалении» России и Казахстана, ошибаются в своих оценках, отметил он.

Это доказывает положительная динамика взаимодействия двух стран в ключевых областях, заявил Кошербаев.

13 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в стране.

В мире,Владимир Путин,РИА Новости,
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