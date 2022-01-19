Киев назвал предполагаемую численность российских войск на границе

Россия сосредоточила на границах с Украиной около 127 тысяч военных, тогда как для «полномасштабного вторжения» ей потребуется минимум один миллион солдат. Об этом в интервью LIGA.net рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters Сергей Пивоваров / Reuters

Чиновник назвал такую численность войск «не критичной» для Украины. Он пояснил, что российский наземный контингент в регионе держится на уровне 106 тысяч человек, остальные 21 тысяча военнослужащих — это авиация и флот. «[Для вторжения] им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых нужно время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным», — заявил Данилов.

Он добавил, что все предполагаемые перемещения российской армии вдоль украинских границ пока оказывают лишь «положительный эффект», объединяя демократические страны в поддержке Киева против «агрессии Кремля».