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52 минуты назад

«Будет хуже»: Билл Гейтс предрек миру пандемии страшнее коронавируса

Американский миллиардер и филантроп, основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил о будущих пандемиях страшнее коронавируса. Его слова приводит Financial Times.

«Будет хуже»: Билл Гейтс предрек пандемии страшнее коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гейтс считает, что в будущем миру, возможно, придется столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний, чем коронавирус.

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Он призвал мировые правительства выделить миллиарды на борьбу со следующими эпидемиями. По мнению Гейтса, на данный момент вся ответственность за решение проблемы неравного доступа к вакцинам возложена на филантропов и правительства богатых стран.

По данным издания, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделили 300 млн долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к пандемиям, благодаря чему удалось создать программу COVAX по доставке вакцин в государства с низким и средним уровнем дохода.

Бизнесмен обратил внимание, что большая часть разработок и новшеств, направленных на подготовку к новой пандемии, также может быть актуальна и для решения уже существующих проблем в области здравоохранения, например, для разработки вакцины от ВИЧ и более эффективных препаратов от туберкулеза и малярии.

Ранее Билл Гейтс заявил, что к середине 2022 года смертность от COVID-19 и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа, если не появятся новые более опасные варианты вируса.

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