«Будет хуже»: Билл Гейтс предрек пандемии страшнее коронавируса

Американский миллиардер и филантроп, основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил о будущих пандемиях страшнее коронавируса. Его слова приводит Financial Times.

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Гейтс считает, что в будущем миру, возможно, придется столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний, чем коронавирус.

Он призвал мировые правительства выделить миллиарды на борьбу со следующими эпидемиями. По мнению Гейтса, на данный момент вся ответственность за решение проблемы неравного доступа к вакцинам возложена на филантропов и правительства богатых стран.

По данным издания, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделили 300 млн долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к пандемиям, благодаря чему удалось создать программу COVAX по доставке вакцин в государства с низким и средним уровнем дохода.

Бизнесмен обратил внимание, что большая часть разработок и новшеств, направленных на подготовку к новой пандемии, также может быть актуальна и для решения уже существующих проблем в области здравоохранения, например, для разработки вакцины от ВИЧ и более эффективных препаратов от туберкулеза и малярии.