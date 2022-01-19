Молдавия обратится за помощью к НАТО

Власти Молдавии намерены добиваться ввода в Приднестровье международной миротворческой гражданской миссии и постепенного вывода российских войск, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Индивидуальный план сотрудничества Кишинева и НАТО (IPAP), утвержденный 19 января.

В плане говорится, что Кишинев запросит помощи у западных дипломатов, чтобы активизировать переговоры в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и Евросоюза).

Целью переговоров станет ввод на спорные территории «многонациональной гражданской миссии с международным мандатом» и постепенный вывод российских войск.

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, комментируя соглашение с НАТО, отметил, что оно «никак не нарушит принципа нейтралитета», который закреплен в Конституции страны.