Итальянские полицейские взбунтовались против розовых масок

Профсоюз полицейских Италии требует от правительства заменить защитные маски, которые вошли в новый комплект униформы. Их не устраивает бледно-розовый цвет защитных средств, сообщает KP.RU.
Стражи порядка выразили мнение, что розовые маски никак не подходят под темный цвет их униформы, а потому просят маски синего, белого или черного цвета.
«Необходимо проявлять трезвость и уважение в данном вопросе, в конце концов, просто соблюдать нормы приличия. В период растущего недовольства населения предлагать маски легкомысленной расцветки – глупо. Мы требует принять незамедлительные меры и выдать маски, подходящие к форме правоохранителей», - заявил председатель профсоюза итальянской полиции Стефано Паолини.
Многие из карабинеров, увидев кокетливый аксессуар, даже отказались брать розовые маски в руки.
«Подумайте только, что скажут про нас люди», - недоумевают итальянские правоохранители.
Пользователи Сети уже начали шутить о полицейских в розовой униформе.
Сами же итальянцы считают, что это несерьезно и смешно. Однако, по мнению некоторых, цвет не имеет значения, а главное то, как полицейский будет исполнять свои служебные обязанности.
«Мы предложили отправить респираторы розового цвета в школы и больницы. Нам кажется, что в этих заведениях они будут вполне уместны, но только не в полиции», - добавил Стефано Паолини.