В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
29 минут назад

Итальянские полицейские взбунтовались против розовых масок

Профсоюз полицейских Италии требует от правительства заменить защитные маски, которые вошли в новый комплект униформы. Их не устраивает бледно-розовый цвет защитных средств, сообщает KP.RU.

Итальянские полицейские взбунтовались против розовых масок
Фото: ReutersReuters

Стражи порядка выразили мнение, что розовые маски никак не подходят под темный цвет их униформы, а потому просят маски синего, белого или черного цвета.

«Необходимо проявлять трезвость и уважение в данном вопросе, в конце концов, просто соблюдать нормы приличия. В период растущего недовольства населения предлагать маски легкомысленной расцветки – глупо. Мы требует принять незамедлительные меры и выдать маски, подходящие к форме правоохранителей», - заявил председатель профсоюза итальянской полиции Стефано Паолини.

Многие из карабинеров, увидев кокетливый аксессуар, даже отказались брать розовые маски в руки.

«Подумайте только, что скажут про нас люди», - недоумевают итальянские правоохранители.

Пользователи Сети уже начали шутить о полицейских в розовой униформе.

Сами же итальянцы считают, что это несерьезно и смешно. Однако, по мнению некоторых, цвет не имеет значения, а главное то, как полицейский будет исполнять свои служебные обязанности.

«Мы предложили отправить респираторы розового цвета в школы и больницы. Нам кажется, что в этих заведениях они будут вполне уместны, но только не в полиции», - добавил Стефано Паолини.

В мире,Комсомольская правда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители