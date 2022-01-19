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31 минуту назад

Названы условия отправки Порошенко в СИЗО

Юрист Андрей Мишонов назвал условия, невыполнение которых даст основание для отправки экс-президента Украины Петра Порошенко в СИЗО. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу «360».

По словам юриста, в российском законодательстве есть аналог меры пресечения, которую избрали Порошенко — это запрет определенных действий. При вынесении такого приговора подсудимый обязан являться в суд по вызовам и не нарушать взятые на себя обязательства, например, не покидать город. Также на время действия этой меры пресечения загранпаспорт подсудимого забирают.

Порошенко запел в суде

Мягкость этой меры, отметил Мишонов, заключается в том, что человек может находиться дома, посещать работу и выполнять другие гражданские действия. Но если он нарушит взятые на себя обязательства, его поместят в СИЗО.

Печерский районный суд Киева в среду, 19 января, отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Его обязали являться в суд по требованию, а также запретили покидать Киев и забрали загранпаспорт.

Порошенко подозревают в госизмене из-за организации поставок угля на Украину из самопровозглашенных республик Донбасса.

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