Блинкен раскрыл ожидания от переговоров с Лавровым

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, однако все еще надеется услышать, к каким выводам РФ пришла по итогам прошедших консультаций по гарантиям безопасности. Об этом Блинкен заявил в четверг, 20 января.

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— Я думаю, что у российской делегации была возможность проконсультироваться с президентом Путиным. У всех у нас была возможность проконсультироваться между собой, а также со всеми нашими союзниками и партнерами, — добавил политик.

Он подытожил, что Штаты хотят разъяснить России общую позицию Вашингтона и союзников по вопросам безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву, где 21 января должны пройти переговоры с Блинкеном, передает ТАСС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.