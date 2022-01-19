Американцы выступили против войны с Россией ради Украины

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Поводом для обсуждения послужила статья профессора международных отношений и гуманитарных наук в Бард-колледже Уолтера Мида. По мнению автора, экономические санкции больше не способны помешать развитию России и остановить ее сможет только военная угроза.

В первую очередь пользователи выразили недовольство вероятным участием американских и коалиционных сил в разрешении украинского кризиса.

"Вести войну с русскими — глупая затея. В ней могут погибнуть американские военные", — заявил WILLIAM ROYCE.

При этом пользователь с ником Simon Smith отметил, что Владимир Путин выступает против усиления НАТО на границе с Россией и хочет объяснения, почему силы альянса находятся в полной боевой готовности, а потому Smith считает, что «нетрудно понять, почему Москва постоянно говорит о своих красных линиях».

В то же время ряд комментаторов откровенно разозлился, услышав о возможной отправке американских военных для защиты Украины.

"Что за идиотизм! Почему американцы должны быть где-то рядом с Украиной? А где немцы, французы, англичане и итальянцы?" — поинтересовался Michael Clarey.