В Киеве начались столкновения полиции и сторонников Порошенко

У здания суда в Киеве, где должны в скором времени объявить решение о возможном аресте бывшего украинского президента Петра Порошенко, начались столкновения с правоохранителями, передаёт РИА Новости. В соцсетях появилось видео, где полицейские пытаются оттеснить толпу.

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press Petro Poroshenko/Global Look Press

Столкновения между сторонниками Порошенко и полицией у суда остановились, но быстро возобновились, — сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко в Печерском районном суде ранее было отложено до 19 января.

В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с территории Донецкой и Луганской областей Украины.