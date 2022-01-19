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43 минуты назад

В Киеве начались столкновения полиции и сторонников Порошенко

У здания суда в Киеве, где должны в скором времени объявить решение о возможном аресте бывшего украинского президента Петра Порошенко, начались столкновения с правоохранителями, передаёт РИА Новости. В соцсетях появилось видео, где полицейские пытаются оттеснить толпу.

В Киеве начались столкновения полиции и сторонников Порошенко
Фото: Petro Poroshenko/Global Look PressPetro Poroshenko/Global Look Press

Столкновения между сторонниками Порошенко и полицией у суда остановились, но быстро возобновились, — сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко в Печерском районном суде ранее было отложено до 19 января.

В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Прокурор попросил Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд гривен ($35,7 млн) по делу о госизмене, следует из ходатайства. Обвинение также потребовало от Порошенко сдать паспорта.

В мире,Петр Порошенко,РИА Новости,
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