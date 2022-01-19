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45 минут назад

Меркель отказалась от работы в ООН

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложенного ей поста в ООН. Об этом сообщает Spiegel.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее предложил Меркель занять консультативный пост в одной из структур организации.

СМИ писали, что речь идет о должности председателя консультативного совета ООН по глобальным общественным благам. Сообщалось, что этот орган должен заняться вопросами международного регулирования, в том числе в области торговли и безопасности полетов.

В офисе Меркель сообщили журналистам, что бывший канцлер «позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение».

Глава МИД Германии собралась пересмотреть решения Меркель

Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после 16 лет работы.

Она отмечала, что в первое время после ухода со своего поста она планирует отдыхать.

«Возможно, я попробую что-нибудь почитать, затем мои глаза устанут и я немного посплю, ну а потом, посмотрим, что будет дальше», - говорила она журналистам во время визита в США в июле прошлого года.

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