Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложенного ей поста в ООН. Об этом сообщает Spiegel.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее предложил Меркель занять консультативный пост в одной из структур организации.
СМИ писали, что речь идет о должности председателя консультативного совета ООН по глобальным общественным благам. Сообщалось, что этот орган должен заняться вопросами международного регулирования, в том числе в области торговли и безопасности полетов.
В офисе Меркель сообщили журналистам, что бывший канцлер «позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение».
Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после 16 лет работы.
Она отмечала, что в первое время после ухода со своего поста она планирует отдыхать.
«Возможно, я попробую что-нибудь почитать, затем мои глаза устанут и я немного посплю, ну а потом, посмотрим, что будет дальше», - говорила она журналистам во время визита в США в июле прошлого года.