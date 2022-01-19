Сторонники Порошенко устроили потасовку с полицией

Потасовка между сторонниками экс-президента Украины Петра Порошенко и полицией произошла возле здания киевского суда, где ожидается вынесения решения по мере пресечения бывшему главе государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Рамблер Рамблер

Согласно видео, несколько десятков человек начали толкаться друг с другом и правоохранителями. Отмечается, что в ходе потасовки не применялось спецсредств.

Напомним, что 20 декабря Порошенко предъявили официальное обвинение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. По информации Службы безопасности Украины, бывший президент использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и, якобы по требованию России, заключить договоры на поставки топлива с неподконтрольных Киеву территорий.

Как рассказали следователи, Петр Порошенко оказывал политическое покровительство и принимал непосредственное участие в незаконных, по версии следствия, поставках угля. Также в Госбюро расследований утверждают, что в 2014 году на Украине был искусственно создан топливный кризис.