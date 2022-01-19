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14 минут назад

Меркель отказалась от работы в структуре ООН

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (2005-2021) отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша стать советником высокого уровня в структуре организации. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.

Меркель "на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение", отметили в бюро экс-канцлера.

Ранее о предложении со стороны Гутерриша сообщали германские СМИ

Глава МИД Германии собралась пересмотреть решения Меркель

Меркель занимала пост канцлера 16 лет. В 2018 году она заявила, что не будет выставлять кандидатуру на пятый срок. В декабре 2021 года ее сменил на посту главы правительства ФРГ социал-демократ Олаф Шольц.

Бывший канцлер неоднократно говорила, что не собирается занимать политических постов после отставки.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Антониу Гутерриш,ООН,МИД,ИА DPA,
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